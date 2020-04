Auto und Bus prallen zusammen: Drei Verletzte

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Ein 63-Jähriger ist mit seinem Auto in Ludwigshafen bei einem Überholvorgang mit einem Bus zusammengeprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Autofahrer an einem ausparkenden und einem wartenden Auto vorbeifahren.

