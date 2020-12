Auto überschlägt sich: Autofahrerin bei Pirmasens verletzt

Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Pirmasens Eine Autofahrerin hat sich auf einer Bundesstraße bei Pirmasens mit ihrem Wagen überschlagen und ist leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor die 23 Jahre alte Frau am Montag in einer Kurve der B270 die Kontrolle über ihr Auto.

