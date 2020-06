Auto überschlägt sich auf nasser Straße

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pirmasens Ein 28-Jähriger ist in Pirmasens auf nasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, überschlug sich der Wagen bei dem abendlichen Unfall.

