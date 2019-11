Auto touchiert und danach in eigener Garage eingeschlafen

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern Ein betrunkener 35-Jähriger hat vor seinem Haus in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) mit seinem Wagen ein Auto touchiert, ist dann in seine Garage gefahren und dort eingeschlafen. Ein Zeuge habe den Unfall am Samstag gesehen und die Polizei gerufen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

