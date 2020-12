Auto stürzt Böschung hinab: Drei Männer schwer verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hünfelden/Oberneisen Bei der Kollision mit einem Baum zwischen Hünfelden in Hessen und der rheinland-pfälzischen Gemeinde Oberneisen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren waren am Donnerstagabend auf einem Wirtschaftsweg im Auto unterwegs, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa