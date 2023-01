Unfälle : Auto stürzt bei Glätte von Brücke: Sattelzug rutscht in Haus

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/Friedrichsthal- Glätte hat im Saarland zu rutschigen Straßen geführt - mit teils schlimmen Folgen.

Glatteis hat am Montagmorgen den Verkehr im Saarland ausgebremst und zu Unfällen geführt. In Friedrichsthal starb etwa ein 64 Jahre alter Autofahrer, nachdem er auf einer abschüssigen und leicht kurvigen Strecke bei laut Polizei erheblicher Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Wagen kollidierte mit einer Schutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte rund fünf Meter auf einen Gehweg. Das Auto habe sich im Fallen überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann, der allein im Fahrzeug war, starb noch an der Unfallstelle.

In Saarbrücken war die Berufsfeuerwehr am Morgen informiert worden, dass ein Sattelzug mit größeren Stahlteilen aufgrund von Straßenglätte quer in ein Haus im Stadtteil Ensheim gerutscht war und es im Frontbereich deutlich beschädigt hatte. Bei dem Unfall wurden weder der Fahrer, noch die beiden Hausbewohner verletzt, wie die Rettungskräfte mitteilten. Für die Begutachtung der entstandenen Gebäudeschäden sei ein Statiker hinzugezogen worden.

Ebenfalls in Saarbrücken sorgte Glätte am Montagmorgen dafür, dass die Busse des Verkehrsbetriebs Saarbahn für rund 45 Minuten nicht fuhren. Pendler mussten sich auf Verspätungen einstellen. Besonders schwierig sei die Situation in den höher gelegenen Außenbezirken gewesen, sagte eine Sprecherin der Saarbahn. Gegen 6.00 Uhr sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. In den Außenbezirken kam es auch danach zeitweise noch zu Fahrtausfällen und Verspätungen.

© dpa-infocom, dpa:230130-99-408036/4

(dpa)