Auto stößt mit Linienbus zusammen: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Hohenleimbach Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind im Landkreis Ahrweiler eine Frau und ein 13-jähriges Mädchen verletzt worden. Der Unfall habe sich am Montagnachmittag auf einer abschüssigen Strecke im Gegenverkehr in Hohenleimbach ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

