Verkehr : Auto seit über zehn Jahren nicht umgemeldet

Lambrecht Eine Autofahrerin, die seit mehr als zehn Jahren ihr Fahrzeug nicht umgemeldet hat, musste nach einer wiederholten Polizeikontrolle zu Fuß nach Hause gehen. Ihren Wagen wird die 32-Jährige aus Lindenberg nie wiedersehen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagabend in Lambrecht/Pfalz (Landkreis Bad Dürkheim) beschlagnahmt - und soll nun entsorgt werden.

Das Fahrzeug war außerhalb Deutschlands zugelassen worden. Die seit mehr als zehn Jahren in Deutschland gemeldete Frau sei in der Vergangenheit schon zweimal damit in eine Kontrolle geraten. Sie hat gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen.