Auto prallt gegen Straßenbahn in Mainz: Ein Verletzter

Ein Polizeiband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ trennt einen nicht zu betretenden Bereich ab. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Mainz Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist am Montagmorgen in Mainz ein Mensch verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 37-jähriger Autofahrer wahrscheinlich eine rote Ampel übersehen, so dass es zum Zusammenprall mit dem Schienenfahrzeug kam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei dem Unfall wurde der 43-jährige Straßenbahnfahrer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.