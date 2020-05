Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer: Zwei Schwerverletzte

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Bad Hönningen Vier Männer sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße in Bad Hönningen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Fahranfänger hatte am späten Freitagabend wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren, in dem noch drei Freunde saßen, wie die Polizei mitteilte.

