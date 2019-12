Auto mit Kind darin gerammt und abgehauen

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Weselberg Ein unbekannter Fahrer hat ein geparktes Auto mit einem siebenjährigen Jungen darin in der Südwestpfalz gerammt und damit eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Unfall in Weselberg ging glimpflich aus: Der Junge blieb unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

