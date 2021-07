Auto kracht in Müllfahrzeug: Mehrere Verletzte

Schmelz Bei der Kollision eines Pkw mit einem Müllfahrzeug sind im saarländischen Schmelz drei Menschen verletzt worden. Der 68 Jahre alte Fahrer des Autos musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei in Lebach am Montag an einer Kreuzung die Vorfahrt des Müllfahrzeugs missachtet. Der Pkw wurde gegen ein Brückengeländer geschleudert.