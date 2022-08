Unfall : Auto kracht in Linienbus: Mehrere Verletzte

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mainz Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Mainz sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin war am Dienstagabend in der Neustadt mit ihrem Wagen in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs, wie die Polizei in Mainz am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Parallel fuhr der Bus demnach links neben ihr auf einem Sonderfahrstreifen in dieselbe Richtung. Als die Frau nach links abbiegen wollte, kam es laut Polizei zur Kollision.

Ein im Bus stehender Fahrgast fiel gegen eine Stange, außerdem stürzte ein sechsjähriges Kind von seinem Sitz. Beide erlitten den Angaben zufolge Verletzungen am Kopf und kamen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin kam mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik.

© dpa-infocom, dpa:220831-99-577536/2

(dpa)