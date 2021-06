Auto kommt von Landstraße ab: Fahrer und Ehefrau verletzt

Bettenfeld Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Bernkastel-Wittlich mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Böschung gefahren. Er und seine 67 Jahre Ehefrau, die Beifahrerin war, seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.