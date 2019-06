Auto in Waschanlage verkeilt und stehengelassen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Daun Ein Autofahrer hat seinen Wagen in einer Waschanlage verkeilt - und dort stundenlang stehen lassen. „Auf den Mann werden erhebliche Folgekosten zukommen“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 70-jährige fuhr am Samstagvormittag in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) in die Waschanlage einer Tankstelle.

Dabei verkeilte er das Fahrzeug so, dass er es nicht mehr herausbekam, ohne entweder die Anlage oder sein Auto zu beschädigen.

Beides schien ihm wohl gleich unattraktiv - zumal der Mann aus dem Mainzer Raum es eilig hatte: Er wollte in der Nähe einen für ihn dringenden privaten Termin wahrnehmen, wie die Polizei berichtete. Kurzerhand bestellte er ein Taxi und ließ sein Auto vor den Augen der verdutzten Tankstellenmitarbeiter einfach stehen. Er ging wohl davon aus, dass sich unterdessen jemand des Problems annimmt. Daher schickte er den Taxifahrer mit dem Autoschlüssel zurück zur Tankstelle - der gab den Schlüssel dort ab.