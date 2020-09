Auto im Gegenverkehr: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

St. Wendel Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 269 zwischen Tholey und Alsweiler (Marpingen) im Landkreis St. Wendel lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen am Mittwochmittag in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen.

