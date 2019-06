Auto geraubt und Polizeisperre durchbrochen: Prozess

Koblenz/Trier Er soll ein Auto geraubt, den Besitzer angefahren und eine Polizeisperre durchbrochen haben: Seit Montag steht daher ein 30-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz. Der Anklage zufolge gab er im November 2018 im Raum Dierdorf im Westerwald vor, das Auto kaufen zu wollen.

Am Montag wurde nach Angaben von Gerichtssprecherin Claudia Göbel nur die Anklage verlesen. Verteidiger Franz Obst habe angekündigt, sein Mandant werde sich am zweiten Prozesstag am 11. Juni vorerst nicht zur Sache äußern. Bislang hat das Landgericht Koblenz insgesamt fünf Verhandlungstage bis zum 15. Juli terminiert. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.