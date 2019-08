Auto gerät ins Schleudern: Frau lebensgefährlich verletzt

Marnheim Bei einem Autounfall nahe Marnheim (Donnersbergkreis) ist eine 67 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Freitagabend mit ihrem Mann unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommendes Auto in ihren Wagen schleuderte.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass die schwer verletzte Frau in der Nacht noch in Lebensgefahr schwebte. Auf der Gegenspur war es zuvor zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen, als ein Tier über die Straße rannte. Drei weitere Menschen wurden von Sanitätern versorgt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht.