Auto gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn: drei Schwerverletzte

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Rengsdorf Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Kurve einer Bundesstraße im Landkreis Neuwied sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen in der Kurve der Bundesstraße 256 bei Rengsdorf auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Dessen 70 Jahre alte Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin erlitten wie auch der mutmaßliche Verursacher des Unfalls schwere Verletzungen.

Einem Sprecher der Polizei zufolge wurden der 44-Jährige und die 66-Jährige schwerstverletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob die Verletzungen lebensbedrohlich sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der 70 Jahre alte Mann sei mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden.