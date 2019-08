Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Frauen verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archivbild.

Unkel Zwei Frauen sind bei einem Autounfall in der Nähe von Unkel (Landkreis Neuwied) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Autofahrer am Montagabend in den Gegenverkehr geraten und mit seinem Wagen frontal in das Fahrzeug der beiden Frauen gekracht.

