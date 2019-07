Auto gerät in Gegenverkehr: Zehn Verletzte

Ein Notarztwagen im Einsatz. Foto: Stephan Jansen/Archivbild.

Langenhahn Bei einem schweren Verkehrsunfall im Westerwald sind am Montagmorgen zehn Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer sei auf einer Landstraße nahe Langenhahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gekommen, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dort krachte der Wagen in zwei weitere Fahrzeuge, in denen insgesamt neun Menschen saßen. Sie mussten alle mit Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht werden.