Auto gerät bei Schwalbach-Elm in Gegenverkehr: Verletzte

Schwalbach Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Schwalbach (Landkreis Saarlouis) sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein drittes Auto sei anschließend noch in die Unfallstelle gekracht, teilte die Polizei mit.

Ein 56-Jähriger sei mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache auf der L140 kurz hinter dem Ortsausgang Elm in den Gegenverkehr geraten und habe den Unfall so verursacht, hieß es. Die Insassen sämtlicher Autos seien in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.