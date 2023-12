Unfall Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Radfahrer wird schwer verletzt

Neustadt an der Weinstraße · Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer auf der Landstraße 532 in der Pfalz schwer verletzt worden. Der 63-jährige Autofahrer sei am Mittwoch in einem kurvigen Bereich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit.

20.12.2023 , 22:55 Uhr

Dieser wurde von seinem Rad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall passierte zwischen Neustadt und Haßloch. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden komplett gesperrt. Es werde zudem ein Gutachter hinzugezogen, hieß es weiter.

(dpa)