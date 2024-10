18-jähriger Fahrer Auto geht in Flammen auf - zwei Männer in Lebensgefahr

Mainz · Ein Wagen, in dem fünf Männer sitzen, geht in Mainz in Flammen auf. Der 18-jährige Fahrer und seine vier Mitfahrer werden schwer verletzt. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

08.10.2024 , 15:14 Uhr

In Mainz kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und geht in Flammen auf. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Bei einem Autounfall in Mainz sind alle fünf Insassen schwer verletzt worden - der 18-jährige Fahrer ebenso wie seine Mitfahrer. Zwei der Männer schweben in Lebensgefahr, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte. Das Auto habe sich überschlagen und sei in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war auf der Saarstraße stadtauswärts aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst hatte der SWR berichtet. Alle fünf Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei Ersthelfer retteten den Angaben zufolge einen schwer verletzten Mann von der Rückbank des Fahrzeugs. Zahlreiche Rettungskräfte, die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Fahrbahn stadtauswärts war zunächst gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau bis in die Mainzer Innenstadt. Die Streckensperrung wurde nach etwa einer Stunde aufgehoben. Zur Klärung der Unfallursache habe die Staatsanwaltschaft die Sicherung des Autos angeordnet, ein Sachverständiger untersuche den Unfallort, erklärte die Polizei. Zum Alter der anderen Insassen machte die Polizei keine Angaben. © dpa-infocom, dpa:241008-930-254944/1

(dpa)