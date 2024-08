Unfall Auto fährt in Graben - zwei Schwerverletzte

Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall in Weisel (Rhein-Lahn-Kreis) in einem Graben gelandet und schwer verletzt worden. Der Mann sei am späten Sonntagabend mit seinem Wagen eine Landstraße bergab gefahren und dann in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto krachte gegen einen Leitpfosten und kam im abschüssigen Graben zum Stehen.