Auto fährt gegen Fußgänger: Fahrer flüchtet

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archiv/Illustration.

Völklingen Die Polizei sucht nach einem Unfallfahrer, der im Saarland einen Fußgänger angefahren hat. Der 61-Jährige habe dabei mehrere Prellungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Völklingen am Donnerstag mit.



