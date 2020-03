Auto fährt Fußgänger an: Verletzungen an Beinen und Hüfte

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Wittlich Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Wittlicher Innenstadt (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 23 Jahre alte Fahrerin habe den Mann beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa