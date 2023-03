Unfall Auto fährt auf Rad auf: 83-jährige Radfahrerin stirbt

Rödersheim-Gronau/Meckenheim · Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) ist eine 83-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr bisherigen Ermittlungen zufolge am Freitagmorgen nach einer langgezogenen Linkskurve auf die Radfahrerin auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend gemeinsam mitteilten.

17.03.2023, 21:07 Uhr

Die Frau sei durch den Aufprall gestürzt und habe sich tödlich verletzt. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ursache für den Unfall zwischen Rödersheim-Gronau und Meckenheim (Landkreis Bad Dürkheim) wird noch ermittelt. Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit des 38-jährigen Autofahrers lagen ersten Erkenntnissen zufolge nicht vor. Der Wagen und das Fahrrad wurden sichergestellt. © dpa-infocom, dpa:230317-99-997200/2

(dpa)