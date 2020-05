Auto erfasst Radfahrerin: Schwere Kopfverletzungen

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Lorch Eine Fahrradfahrerin ist im Rheingau-Taunus-Kreis von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert worden. Die 43-Jährige kam schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

