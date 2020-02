Auto bleibt liegen: Mehrere Unfälle und Bußgeldverfahren

Ein Unfall-Warndreieck. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Worms Ein liegengebliebenes Auto hat auf der Bundesstraße 9 nahe Worms am frühen Mittwochabend zu mehreren Unfällen mit zwei Leichtverletzten geführt. Wegen der folgenden Straßensperrung der beiden Spuren in Richtung Worms wendeten drei Autofahrer an der Unfallstelle und fuhren entgegen der Fahrtrichtung zurück, wie die Polizei mitteilte.



Gegen zwei von ihnen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Dritte bekam eine Strafanzeige, weil er in der Folge einen Unfall baute. Er hatte laut Polizei Betäubungsmittel genommen.