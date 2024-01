Film Auszeichnungen beim Filmfestival

Am Sonntag endet das Festival. Eine Auswahl der Filme steht als Stream über die Filmfestival-Website zur Verfügung, auch die Preisverleihung aus dem E-Werk in Saarbrücken wird im Internet übertragen. Eröffnet worden war das Festival am Montag mit Adrian Goigingers Spielfilm „Rickerl - Musik is höchstens a hobby“, der am 1. Februar in die deutschen Kinos kommt.