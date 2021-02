Saarländisches Online-Portal gewürdigt : Frankreichstrategie bekommt Auszeichnung in Paris

Jedes Jahr verleiht das französische Magazin „Acteurs publics“ Preise für innovative Verwaltungsprojekte. 2021 gehört das Saarland zu den Preisträgern.

Verwaltung klingt manchmal nach viel Papierkram und verstaubten Akten. Doch auch in diesem Bereich gibt es innovative Projekte. In Frankreich werden solche Initiativen jedes Jahr durch das Magazin „Acteurs Publics“ ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr waren rund 400 Projekte im Rennen, unter anderem die „Frankreichstategie“ des Saarlandes. In der Regel sind nur französische Gebietskörperschaften zur Teilnahme am Wettbewerb zugelassen. Doch in diesem Jahr durfte sich auch das Saarland aufgrund seiner Ehrenmitgliedschaft seit Januar 2020 in der Assemblée des Départements de France (Dachverband der französischen Departements) und seines zweisprachigen Teams bewerben und wurde mit dem Preis „coup de coeur“ ausgezeichnet.