Auswärtssieg in Gladbach sorgt für Zuversicht in Mainz

Mönchengladbach Seit Bo Svensson auf der Trainerbank sitzt, läuft es beim FSV Mainz 05. Unter dem Dänen holten die Rheinhessen elf Punkte gegen starke Konkurrenz wie Leipzig, Dortmund, Leverkusen und Mönchengladbach.

Nach 14 Spieltagen sah es noch zappenduster für den FSV Mainz 05 aus. Ganze sechs Punkte standen da zu Buche. Die Wahrscheinlichkeit des zweiten Abstiegs nach 2007 schien größer als die Bundesligarettung. Dann wurde Ex-Spieler Bo Svensson als Steuermann auf das sinkende Schiff geholt und nur sieben Wochen später ist alles anders. Die Rheinhessen haben im Abstiegskampf nicht nur wieder Land in Sicht, sondern mit nunmehr 17 Zählern auch den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt.

Der 2:1 (1:1)-Erfolg am Samstag bei Borussia Mönchengladbach setzte den positiven Trend unter Coach Svensson fort. „Diese Mentalität, die wir an den Tag legen, ist ausschlaggebend. Auch die Spieler die reinkommen geben alles und so haben wir das Spiel von der Bank entschieden. Jetzt haben wir den Anschluss geschafft“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt.