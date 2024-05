Missbrach Auswärtiges Amt unterstützt Aufarbeitung im Fall Dillinger

Das Auswärtige Amt will nun doch der Aufarbeitungskommission im Bistum Trier bei Untersuchungen im Missbrauchsfall des Ende 2022 gestorbenen Priesters Edmund Dillinger helfen. „Das Auswärtige Amt unterstützt das Ziel der rechtlichen Aufarbeitung von Sexualdelikten deutscher Staatsbürger an Minderjährigen auch im Ausland, wo wir können, ausdrücklich“, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.