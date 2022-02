Ausstellung zeigt Motive für abgesagten Rosenmontagszug

Mainz Der Mainzer Rosenmontagszug ist Corona zum Opfer gefallen, doch die Themen der geplanten Motivwagen können jetzt in einer Ausstellung angeschaut werden. Unter dem Titel „Ausgefallen - Galerie der Motivwagen 2022“ hat der Mainzer Carneval-Verein am Freitag neun Ideen seines Kreativkreises mit den Karikaturen von Michael Apitz auf einem Bauzaun in der Innenstadt präsentiert.

Auf einer Länge von 50 Metern sind die Motive nun bis Fastnacht an der zentralen Ludwigsstraße zu sehen. Gezeigt werden sie außerdem im Internet. Dort kann man auch für sein Lieblingsmotiv abstimmen und eine Mitfahrt auf dem MCV-Wagen beim nächsten Rosenmontagsumzug gewinnen.

„Die Absage des Rosenmontagszugs tat weh, war aber nicht zu vermeiden“, sagte MCV-Präsident Reinhard Urban. „Umso schöner, dass wir mit dieser Galerie die Fahne der Fastnacht hochhalten und den Menschen in Mainz ein wenig Vergnügen bereiten können.“ Zu den vom MCV aufgespießten Themen gehören der Impfstoff von Biontech, Klimakrise und Digitalisierung oder die Ampel-Koalition im Bund.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-81711/2

(dpa)