Deutsches Edelsteinmuseum Ausstellung zeigt antike Gemmen und Siegel aus Edelsteinen

„Es ist das erste Mal, dass solche Objekte in diesem Ausmaß in einem Museum gezeigt werden“, sagte Museumsleiterin Anette Fuhr der Deutschen Presse-Agentur. Die ausgestellten 110 Objekte stammten aus einer Privatsammlung. Gemmen sind meist Schmucksteine, bei denen Bildmotive in den Stein geschnitten werden. In der Antike wurden sie auch als Siegelsteine benutzt.