Ausstellung über Musikvideos in Völklinger Hütte geplant

Völklingen Von Queen bis Lady Gaga: Eine große Ausstellung über die Geschichte und Gegenwart von Musikvideos soll im Weltkulturerbe Völklinger Hütte am 14. November 2021 an den Start gehen. Die Schau mit dem Titel „The World of Music Video“ widme sich dem Genre von den Frühformen des Kurzmusikfilms in 1975 bis heute, teilte der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und Kurator der Ausstellung, Ralf Beil, am Donnerstag mit.

In dem einstigen Eisenwerk sollen die Videos zwischen riesigen Maschinen auf Großleinwänden und Monitoren in kleinen Nischen zu sehen sein.

„Musikvideos sind Zeichen unserer Zeit, integraler Bestandteil unserer Gegenwartskultur, weltweit abrufbar, weltweit produziert - ein Nukleus der globalen Unterhaltungsindustrie“, sagte Beil. Die Ausstellung lasse „ein in dieser Form noch nie realisiertes Panorama des Genres und der Kunstform“ entstehen. Thematisch gehe es um Inhalte wie Künstliche Intelligenz, Klimawandel, politische, psychische und physische Gewalt und Genderfragen aller Art.

In den Hallen werde es „Platz genug geben zum Tanzen wie zum Nachdenken über einen besonderen Baustein der Kulturindustrie“, sagte Beil. Es seien nicht nur europäische und amerikanische Produktionen zu sehen, sondern auch indische, japanische, afrikanische oder koreanische Beiträge. Die Schau ist bis zum 24. Juli 2022 zu sehen.

Die Völklinger Hütte ist das weltweit einzig erhaltene Eisenwerk aus dem Industriezeitalter. Sie wurde 1986 nach rund 100 Jahren stillgelegt und 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.