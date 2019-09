Ausstellung soll Bundesgartenschau 2029 anschaulich machen

Das Reintal und der Loreleyfelsen, aufgenommen vom Aussichtspunkt Maria Ruh. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Koblenz/Rüdesheim Rund 108 Millionen Euro sollen in die Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal fließen - wie könnte die Blumenschau an 67 Flusskilometern aussehen? Das zeigt eine Ausstellung, die in drei unterschiedlich großen Versionen durch zahlreiche Kommunen im Rheintal zwischen Koblenz und Rüdesheim beziehungsweise Bingen wandern soll.

Erstmals eröffnet wird sie an diesem Montagabend (16.9.) vom rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) in der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein, wie sein Ministerium mitteilte.

27 Tafeln mit Text und Fotos zeigen laut der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz Konzept, Zeitplan und mögliche Standorte der Buga. „Bürgermeister können die Ausstellung gratis zum Beispiel für ihre Bürgerhäuser bekommen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, sagt Andreas Jöckel von der Agentur. Diese betont: „Um ihren Ort „Buga-fit“ zu machen, sollten die Kommunen bereits 2020 ihre eigenen Ziele definieren und Fördermöglichkeiten zu deren Finanzierung ausloten.“ Es gehe um „Überlegungen zu öffentlichen Räumen und Grünflächen, Inwertsetzung von kulturellem Erbe und Freizeitangeboten sowie Gastgewerbe und touristischer Organisationsstruktur“.