Arp Museum Ausstellung rückt Malerinnen in den Mittelpunkt

Das Arp Museum in Remagen stellt in einer neuen Ausstellung den Beitrag von Frauen zur Geschichte der Malerei in den Fokus. In der Ausstellung „Maestras“ werden Werke von 51 Malerinnen vom Mittelalter bis in die Anfänge der Moderne gezeigt, wie das Museum mitteilte. „Frauen wurden in der Geschichte der Kunst systematisch übergangen, ausgeklammert oder zum Einzelfall erklärt“, hieß es. Viele ihrer hochkarätigen Werke hätten bisher ungesehen in Museumsdepots gehangen.