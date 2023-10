Kultur Ausstellung „Der deutsche Film“ in Völklinger Hütte

Völklingen · Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und die Deutsche Kinemathek Berlin stellen am Donnerstag (11.00 Uhr) die gemeinsame Ausstellung „Der Deutsche Film“ vor. Sie wird nach der Eröffnung am Samstag (14.10.) für Ehrengäste von Sonntag an bis zum 18. August in der Völklinger Hütte im Saarland zu sehen sein.

11.10.2023, 17:52 Uhr

Die Völklinger Hütte ist das einzige vollständig erhaltene Eisenwerk, das in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde. Foto: Oliver Dietze/dpa

Die historische Gebläsehalle wird dann Schauplatz einer Gesamtschau des deutschen Films von 1895 bis heute. Nach Angaben der Veranstalter ermöglicht sie erstmals einen „ebenso umfassenden wie immersiven Blick auf den deutschen Film“. Durch die Ausstellung führen die Kuratoren Ralf Beil, Generaldirektor der Völklinger Hütte, und Rainer Rother, Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek in Berlin. Die Völklinger Hütte feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen mit einem breiten Kulturangebot, das sowohl an die wechselvolle Geschichte erinnern als auch die Gegenwart beleuchten und den Blick in die Zukunft richten soll. © dpa-infocom, dpa:231011-99-530030/2

(dpa)