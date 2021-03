Lockerung der Corona-Maßnahmen : Außengastronomie darf in Luxemburg wieder öffnen

Bald eröffnen die Terrassen wieder bei unseren Nachbarn. Dabei gelten aber strenge Auflagen.

Kleiner Lichtblick für die Gastronomie in Luxemburg: Ab dem 7. April dürfen Restaurants wieder Kunden empfangen – allerdings erstmal nur draußen. Das hat Premier Xavier Bettel (DP) am Mittwoch mitgeteilt. Dieser erste Schritt sei aber nur unter strengen Bedingungen möglich. „Es dürfen maximal zwei Personen an einem Tisch sitzen, es sei denn es handelt sich um einen einzigen Haushalt, da dürfen es mehr sein“, präzisierte Bettel. Die Terrassen dürfen von 6 bis 20 Uhr geöffnet bleiben. „Wir wollen keine After-Work-Partys“, stellte er klar. Die Gäste werden nur am Tisch bedient und müssen eine Maske tragen, sobald sie aufstehen. Auch für das Personal gilt die Maskenpflicht. Betriebe, die keine Terrassen haben und de facto nicht von dieser Lockerung profitieren können, werden weiterhin vom Staat unterstützt, fügte der Premier hinzu.