Ausschuss entsetzt über Missbrauchsvorwürfe an Uniklinik

Saarbrücken Bestürzt haben Politiker im Sozialausschuss am Dienstag auf Informationen zu den Missbrauchsvorwürfen am Uniklinikum des Saarlandes (UKS) reagiert. „Es hat sich herausgestellt, dass selbst als sich alle Verdachtsmomente erhärtet hatten, Ende 2014, nichts, aber auch gar nichts geschehen ist“, sagte Petra Berg, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, nach der mehr als sechsstündigen Sitzung.

Dies habe den Ausschuss „in Gänze entsetzt“. Berg: „Wir sind an der Stelle fassungslos, was dort an nicht aufgedeckten Sachverhalten gelaufen ist.“