Bildung Ausprobieren und Vernetzen für mehr MINT-Begeisterung

Rheinland-Pfalz will mit einer noch stärkeren Vernetzung von Schulen, Hochschulen und Unternehmen die Begeisterung für technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe wecken. Um das Interesse für MINT-Fächer zu erreichen, seien das Vermitteln des Alltagsbezugs und gute Beispiele aus der Praxis ganz entscheidend, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag bei der Jahrestagung der MINT-Regionen an der Technischen Hochschule Bingen. Das beginne bereits in der Kita und der Grundschule. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.