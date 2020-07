Corona-Regeln Luxemburg : Mehrere Ausnahmen bei Quarantänepflicht aus Luxemburg

Saarbrücken/Luxemburg Die saarländische Landesregierung hat die Regeln für Reisende aus Luxemburg angepasst.

Obwohl das Robert-Koch-Institut Luxemburg aufgrund der in den vergangenen Wochen angestiegenen Corona-Fälle zum Risikogebiet erklärt hat, muss nicht jeder, der sich im Großherzogtum aufgehalten hat in Quarantäne. Davon befreit sind saarländische Pendler, aber auch Menschen mit Wohnsitz im Saarland, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben oder einen triftigen Reisegrund haben. Zu diesen Gründen zählen medizinische Behandlungen, aber auch der Besuch einer Schule oder Universität. Außerdem entfällt die 14-tägige Isolation für Eltern mit einem geteilten Sorgerecht und Menschen, die ihren Lebenspartner im anderen Land besuchen oder dort einen Angehörigen pflegen.