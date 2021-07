Ausgebüxtes Schaf erschreckt Autofahrer: Besitzer gesucht

Saabrücken Ein ausgebüxtes Schaf hält die Polizei Saarbrücken seit mehr als einer Woche in Atem. Das Tier sei im Waldgebiet zwischen den Kleinblittersdorfer Ortsteilen Sitterswald und Bliesgersweiler Mühle unterwegs, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Dort tauche es regelmäßig auf und erschrecke die Autofahrer. 14 Mal seien die Beamten schon gerufen worden.

Sämtliche Versuche, das Tier einzufangen, seien bislang ebenso gescheitert wie die Ermittlungen nach einem Besitzer oder einer Besitzerin. Es bestehe die Möglichkeit, dass das Tier im nahegelegenen Saargemünd beheimatet und von dort entlaufen sei. Bei dem Tier handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um ein Kamerunschaf mit gedrehten Hörnen. Es trägt ein auffällig neongrünes Halsband. Die Polizei bittet um Hinweise.