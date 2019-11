Ausgebrannte Lokhalle: Suche nach der Brandursache dauert an

Ein Feuerwehrauto ist im Einsatz. Foto: Britta Pedersen/dpa/Symbolbild.

Worms Die Ermittlungen der Polizei nach dem Brand einer historischen Lokhalle am Hauptbahnhof von Worms dauern an. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, haben Sachverständige den Brandort am Vormittag begangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Untersucht werden soll unter anderem, wie der Brand gelegt wurde. In dem historischen Lokschuppen hatte es binnen vier Wochen drei Mal gebrannt. Wie der Sprecher bestätigte, gehören die Brände zusammen. Bei den vorherigen Feuern hatten die Flammen noch rechtzeitig gelöscht werde können.