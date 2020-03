Ausflugswetter am Wochenende in Sachsen

Leipzig Sachsen steuert auf ein sonniges Wochenende zu. „Man kann wirklich Ausflüge machen“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstagmorgen. Am Donnerstagnachmittag soll aber zunächst eine Kaltfront von Westen aus die Region überqueren, bevor es das Erzgebirge und die Lausitz erreicht.

Im Tiefland erwarten die Meteorologen Sturmböen, im Bergland ist vor allem in West- und Südwestlagen vereinzelt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Spitzentemperaturen liegen am Donnerstag bei 12 Grad. Gegen Abend soll es deutlich abkühlen, der Wind soll abflauen. In Kammlagen ist in der Nacht auch mit Frost zu rechnen.