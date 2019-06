Auseinandersetzung endet mit Messerstichen

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archivbild.

Odenbach Bei einem Streit zwischen drei Männern in der Nacht zum Mittwoch in Odenbach (Kreis Kusel) ist ein 39-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Mann habe vermutlich zugestochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen. Verhaftet wurde am Ende aber der dritte Beteiligte, ein 40-jähriger Mann.

Laut Polizei waren die drei Männer betrunken und in Streit geraten. Sie hätten hinterher widersprüchliche Angaben zum Verlauf der Auseinandersetzung gemacht, sagte der Polizeisprecher. Der 42-Jährige habe vermutlich den 39-Jährigen mit dem Messer verletzt und sei selbst durch Schläge am Kopf verletzt worden.