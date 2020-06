Auseinandersetzung bei Grenzkontrolle sorgt für Aufregung

Saarbrücken Ein Franzose will in einem Kiosk im Saarland Lotto spielen und reist dafür über die Grenze. Beamte der Bundespolizei verweigern ihm die Einreise und wollen ihn aus dem Kiosk bringen. Ein Video des Vorfalls sorgt jetzt für Aufregung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei einer Kontrolle an der französisch-saarländischen Grenze ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Bundespolizisten und einem 65-jährigen Franzosen gekommen. „Wir nehmen den Sachverhalt sehr ernst“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zurzeit würden Videoaufnahmen des Vorfalls ausgewertet. „Wenn sich Ansatzpunkte für ein Fehlverhalten der Beamten ergeben sollten, werden wir auch disziplinarische Maßnahmen prüfen.“

Demnach wollten Beamte am Freitagmittag am Grenzübergang „Goldener Bremm“ einen aus Frankreich einreisenden Mann kontrollieren. Laut Bundespolizei habe dieser aber die Anhaltezeichen der Beamten ignoriert, sei weitergefahren und habe erst in einer Seitenstraße in Deutschland gehalten. Der Mann habe angegeben in Deutschland Lotto spielen zu wollen. Daraufhin verweigerten die Beamten dem Mann laut Bundespolizei die Einreise, da diese aufgrund der Corona-Pandemie nur bei einem zwingenden Einreisegrund erlaubt ist. Sie forderten ihn auf, Deutschland zu verlassen.

Der 65-Jährige habe die Beamten abermals ignoriert und sei in ein Kiosk gegangen, um seinen Lottoschein abzugeben. Ein Polizist sei ihm gefolgt und habe ihn abermals aufgefordert, zurückzukehren. Als der 65-Jährige zum wiederholten Male der Aufforderung nicht Folge leistete, habe der Beamte den Mann am Arm gegriffen und hinausgeleitet. Beim Hinausgehen seien die beiden Männer dann gestolpert und zu Boden gefallen, sagte der Sprecher weiter. Man habe versucht ihm aufzuhelfen, was von dem 65-Jährigen aber nicht erwünscht gewesen sei. Gegen ihn wurde wegen des Grenzübertritts ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.