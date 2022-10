Eifelkreis Bitburg-Rüm : Auseinandersetzung am Busbahnhof: 38-Jähriger verletzt

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bitburg Bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof in Bitburg ist am Dienstagabend ein 38-Jähriger verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Gegen den 27-Jährigen seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Auf dem Omnibusbahnhof habe es zunächst einen Streit zwischen ihm und einer größeren Personengruppe gegeben, hieß es. Dieser eskalierte nach Angaben einer Sprecherin derart, dass der 27-Jährige den Erkenntnissen zufolge den 38-Jährigen verletzte, woraufhin dieser zu Boden fiel. Nach Zeugenaussagen soll er dann nicht von seinem Opfer abgelassen und weiter auf den Mann eingetreten haben. - Weitere Details waren laut Polizei zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:221026-99-263946/2

(dpa)